Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 360 тыс.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 15 813 и составило 363 211. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные официально статистики.

При этом количество смертей от вызываемого инфекцией заболевания достигло 22 666. Из них 653 зарегистрированы за последние 24 часа. Вылечились почти 150 тыс. пациентов.

Публикуемая в выходные дни статистика по заболеваемости и смертности от COVID-19 в Бразилии, как правило, демонстрирует более низкие цифры, нежели данные за будни из-за того, что лаборатории работают с меньшей интенсивностью. Всего за минувшую неделю выявлено свыше 122 тыс. инфицированных, зарегистрировано свыше 6,5 тыс. смертей.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 82,1 тыс. инфицированных и более 6,1 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал Рио-де-Жанейро (37 912), затем следует северо-восточная Сеара (35 595). В этих штатах жертвами пандемии стали 3 993 и 2 324 человек соответственно.

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 27,7 тыс. заразившихся и 2 200 умерших) и Мараньян (почти 21,2 тыс. инфицированных и 754 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 29,8 тыс. инфицированных и 1 758 умерших) и Пара (более 24,1 тыс. инфицированных и 2 148 умерших) на севере страны. По данным Минздрава, хотя бы один случай заражения зарегистрирован почти в двух третях муниципалитетов страны.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля - на следующий день после окончания традиционного карнавала - занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. 12 мая Минздрав сообщил о 39 положительных пробах, взятых у пациентов с характерными для вызываемого коронавирусом заболевания симптомами в январе. Позже власти штата Сеара выяснили, что первый пациент с симптомами заражения коронавирусом в этом регионе обратился за медпомощью еще 1 января. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.