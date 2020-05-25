В Красноярском крае у Подкаменной Тунгуски пройдет археологическая экспедиция

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Экспедиция по поиску археологических памятников бронзового века и Средневековья на берегах таежной реки Подкаменная Тунгуска планируется летом в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщил ТАСС научный сотрудник Байкитского филиала Эвенкийского краеведческого музея Михаил Душкин.

"На лето планируем экспедицию по притокам Подкаменной Тунгуски для поиска стоянок древних обитателей этих мест. Будем обследовать все потенциально интересные места. Очень интересны следы эпохи бронзы и Средневековья", - сказал Душкин.

Собеседник агентства отметил, что территория Подкаменной Тунгуски слабо изучена. Впервые научная экспедиция сюда состоялась в 1921 году, была выявлена одна археологическая стоянка, места расположения эвенкийских шаманских погребений. Основные исследования проходили в советское время, в их результате были обнаружены археологические памятники от эпохи железного века до позднего Средневековья.

В последние десятилетия большее внимание ученые уделяли более южным районам по берегам реки Ангары.

Подкаменная Тунгуска - река на севере Красноярского края в Эвенкийском муниципальном районе.