Роспотребнадзор рекомендует свести к минимуму употребление алкоголя в условиях пандемии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует ограничить употребление алкогольной продукции в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Алкоголь с высоким содержанием спирта не убивает вирус, а, напротив, негативно влияет на иммунную систему и может повысить уязвимость человека перед COVID-19, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так. Употребление любых алкогольных напитков связано с рисками для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола), в особенности разбавленного метанолом, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу", - говорится в сообщении.

Эксперты ведомства отмечают, что употребление алкоголя связано с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед заболеванием, которое повлек коронавирус нового типа. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.

В Роспотребнадзоре заключили, что людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19. Кроме того, в ведомстве напомнили, что употребление алкоголя ежегодно приводит к смерти 3 миллионов человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.