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Пандемия коронавируса нового типа

Российское ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса

Юрист актера уточнил, что из доступных мер поддержки Депардье мог бы воспользоваться налоговой отсрочкой, однако делать он этого не будет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Известный актер Жерар Депардье, зарегистрированный в России как индивидуальный предприниматель (ИП) - деятель культуры и искусства, признан пострадавшим от пандемии коронавируса и может претендовать на господдержку. Ему, в частности, может быть предоставлена отсрочка по уплате налогов, однако пользоваться ей Депардье не намерен, сообщил ТАСС юрист актера Юрий Мосман.

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"Жерар Депардье, как индивидуальный предприниматель - деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу. Все индивидуальные предприниматели, которые имеют такой ОКВЭД (сфера деятельности бизнесмена согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) - прим. ТАСС) , вправе подать заявление о государственной поддержке", - сказал Мосман.

Он уточнил, что из доступных мер поддержки Депардье мог бы воспользоваться налоговой отсрочкой, однако делать актер этого не будет. Все платежи он сделал заранее, уже зная о том, что государство предоставит малому бизнесу поддержку, но до публикации соответствующего постановления правительства РФ. "Это не освобождение от налогов, а просто перенос сроков [уплаты]. В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить?" - уточнил собеседник агентства.

Ранее, в 2018 году, представитель Депардье и его деловой партнер Юлия Мосман сообщила ТАСС, что актер получил прописку в Новосибирске, где он планирует работать над культурными и деловыми проектами. С февраля 2013 года Депардье был прописан в Саранске, где 27 августа 2016 года открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра "Россия". Покинул Францию актер в 2012 году из-за решения правительства страны резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%.

Коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Пандемия коронавируса нового типа
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