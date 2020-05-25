"Известия": Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с фейками об оформлении цифровых пропусков

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ более чем к 20 страницам, которые содержат недостоверные сведения об изготовлении цифровых пропусков на передвижение. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На основании требований Генпрокуратуры России ограничен доступ или отработан вопрос удаления противоправной информации с более чем 20 интернет-страниц, содержащих недостоверные сведения об изготовлении пропусков", - сообщили изданию в Роскомнадзоре.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал "Известиям", что информация о продаже фейковых цифровых пропусков была обнаружена в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. По его мнению, в условиях пандемии коронавируса изготовление фальшивых разрешений на передвижение опаснее обычного мошенничества, поскольку может повлечь за собой угрозу здоровью граждан.

"Если бы речь шла о продаже поддельных лотерейных билетов - это полбеды. Тут речь идет о продаже таких пропусков, которые напрямую связаны с эпидемиологической обстановкой, - пояснил газете Хинштейн. - Не факт, что человек, купивший этот пропуск, не является носителем. Следовательно, его выход на улицу может повлечь за собой негативные последствия для окружающих".

"Известия" направили запросы в пресс-службы Минкомсвязи и Генпрокуратуры РФ.

Цифровой пропуск - это буквенно-цифровой код, состоящий из 16 символов и позволяющий идентифицировать владельца пропуска и цель поездки. По данным Минкомсвязи РФ, федеральную платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, планировалось внедрить в 21 субъекте России. В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе дополнительно к Москве и Московской области были подключены семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.