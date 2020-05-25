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Очереди грузовиков на границе Приморья и Китая предполагается ликвидировать до 1 июня

Они возникли после подозрения на коронавирус у одного из водителей

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Очереди из грузовых машин на границе между Приморским краем и китайской провинцией Хэйлунцзян должны быть ликвидированы к 1 июня, заявил в понедельник на совещании по ситуации на пунктах пропуска зампред правительства Приморья Александр Костенко.

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"На данный момент в [пункте пропуска] "Пограничном" осталось 236 машин, сейчас их перестраивают из нескольких рядов в один. В Краскино в очереди - 120 машин, в Полтавке - 188. Все пункты пропуска должны выпустить большегрузы до 1 июня", - приводит пресс-служба слова зампреда.

Очередь появилась после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями пропуска по всем КПП до 10 машин в день. Диагноз у водителя не подтвердился, на прошлой неделе движение восстановили.

На прошедшей неделе губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление, ограничивающее проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска до 31 мая. По данным дальневосточной таможни, с пятницы по воскресенье в Китай выехало 174 машины.

На пунктах пропуска в Приморье остается более 540 машин. Работу по пропуску грузового транспорта через границу ведут региональный Минтранс, муниципальные власти, полиция, таможня и перевозчики.

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РоссияКитайПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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