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Пандемия коронавируса нового типа

Глава красноярского Минздрава ушел на карантин, после выявления у сотрудника коронавируса

Министерство здравоохранения региона работает в обычном режиме

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на двухнедельную самоизоляцию после обнаружения у сотрудника министерства коронавируса, в понедельник сообщила в пресс-служба Минздрава.

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"Всем сотрудникам, которые определены как контактные, включая министра здравоохранения, управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выданы постановления на изоляцию сроком на две недели, проведено тестирование. Необходимая деятельность будет осуществляться дистанционно", - сообщили в Минздраве.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, был выявлен факт внутрисемейного бытового инфицирования у сотрудника министерства. Он изолирован и находится на лечении.

Сотрудники, не попадающие в категорию контактных, работают на местах с соблюдением санитарно-эпидемических норм. Министерство здравоохранения продолжает работу в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.

По данным на утро 25 мая, в крае выявлено более 3,2 тыс. инфицированных коронавирусом, 708 человек вылечены, 28 умерли.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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