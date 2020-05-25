Глава красноярского Минздрава ушел на карантин, после выявления у сотрудника коронавируса

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на двухнедельную самоизоляцию после обнаружения у сотрудника министерства коронавируса, в понедельник сообщила в пресс-служба Минздрава.

"Всем сотрудникам, которые определены как контактные, включая министра здравоохранения, управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выданы постановления на изоляцию сроком на две недели, проведено тестирование. Необходимая деятельность будет осуществляться дистанционно", - сообщили в Минздраве.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, был выявлен факт внутрисемейного бытового инфицирования у сотрудника министерства. Он изолирован и находится на лечении.

Сотрудники, не попадающие в категорию контактных, работают на местах с соблюдением санитарно-эпидемических норм. Министерство здравоохранения продолжает работу в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.

По данным на утро 25 мая, в крае выявлено более 3,2 тыс. инфицированных коронавирусом, 708 человек вылечены, 28 умерли.