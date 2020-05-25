МЧС с начала апреля провело более 10 тыс. рейдов на водоемах страны

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС с начала апреля провели более 10 тыс. рейдов по водным объектам страны. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

"С начала апреля подразделениями ГИМС МЧС России проведено более 10 тыс. рейдов по водным объектам страны. Безопасность на воде обеспечивают более 4 тыс. инспекторов", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в МЧС, в ходе рейдов инспекторы проверяют у судовладельцев права на управление маломерными судами, техосмотры, а также смотрят наличие регистрационных знаков на борту лодки. Особое внимание сотрудники ГИМС обращают на то, чтобы пассажиры водного транспорта были в спасательных жилетах. Перед выходом на водные объекты необходимо проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей при ЧП.

В регионах РФ раз в пять лет проводятся обязательные плановые техосмотры маломерных судов для допуска к эксплуатации. За эксплуатацию маломерного судна без освидетельствования в соответствии с КоАП РФ (ст. 11.8) владельцам полагается штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Регистрации не подлежат шлюпки и другие плавучие средства, которые являются принадлежностями маломерного судна, массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт включительно, а также спортивные парусные суда длиной до 9 м, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.

"ГИМС МЧС России информирует, что выход на воду на маломерном судне во время действия ограничений, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, возможен исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и субъектов РФ", - подчеркнули в пресс-службе министерства.