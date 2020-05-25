КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

"Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность. В больнице сейчас лежат кроме меня председатель администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Туве - прим. ТАСС), есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно", - сказал Кара-оол.

В обращении к жителям Тувы он подчеркнул, что болезнь очень заразная и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни. "Управляемость республики нормальная", - подчеркнул Кара-оол.

Комментарий правительства Тувы ТАСС пока получить не удалось.

По данным на утро 25 мая, в Туве зарегистрированы 706 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, одна женщина умерла.

В новость были внесены изменения (6:55 мск) - добавлены подробности по тексту.