Эксперт: коронавирусная инфекция у беременных протекает в легкой или среднетяжелой формах

"Беременные переносят инфекцию в легкой или среднетяжелой форме, до 80-90% случаев. У беременных все классические симптомы: высокая температура, сухой кашель, потеря обоняния. При этом могут быть неблагоприятные исходы беременности - бывают и потери беременности, бывают преждевременные роды, случается преэклампсия (патология), поэтому за ними надо очень следить. Однако будущие мамы переносят заболевание легче, чем пожилые люди. Новорожденные не болеют, они просто переносят этот вирус", - сказал он.

Эксперт отметил, что в России основываются на китайском подходе ведения рожениц при наличии у них коронавирусного заболевания - новорожденного сразу же разлучают с мамой до того момента, пока ее тесты на коронавирус не покажут отрицательные результаты. Новорожденному также проводятся тесты на наличие инфекции - сразу при рождении и на третьи сутки.

"У нас [в центре] прошло около 30 родов вот с такими пациентами. Мы сразу после рождения ребенка пересекаем пуповину и передаем на детский столик, который находится на расстоянии более двух метров, где новорожденный проходит обработку. Потом мы помещаем его в детское отделение, "зеленую зону". Ни один ребенок у нас не был COVID позитивным", - поделился директор Института акушерства.

Сообщалось о двух случаях рождения детей от женщин с коронавирусным заболеванием, у которых также подтвердилось наличие коронавируса, - в Северной Осетии и Саратове. "В публикациях, которые я прочитал в СМИ, не уточняется, находились ли мать с ребенком вместе сразу после рождения или насколько изоляция новорожденного была правильной. Комментировать конкретные случаи я не могу, но по данным литературы, которая была мне доступна, в мире описаны только два случая передачи вируса новорожденному, но была ли это вертикальная передача от матери к ребенку или заражение произошло после рождения, сложно сказать. Все исследования околоплодных вод, влагалища во время родов показали, что в принципе эти среды отрицательные, то есть коронавируса там нет. Гипотетически, вирус вертикально не передается", - сказал Шмаков.