В Приморье отец увел троих детей в лес, чтобы переждать пандемию

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Житель поселка Кавалерово увел трех своих малолетних детей в лес на временное житье, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, которое занималось поисками "пропавшей" семьи. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах региона, мужчина решил переждать в лесу неблагоприятную ситуацию с пандемией коронавируса.

"В начале мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерово пропало трое малолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что исчез также 39-летний отец семейства. Через два дня в результате поисков семья была обнаружена в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

К поискам семьи были привлечены полиция, спасатели, волонтеры. Следователи допросили свидетелей, создали оперативный штаб.

Между тем, как пояснил ТАСС источник, мужчина решил, что для его семьи будет лучше переждать вдали от поселка неблагоприятную ситуацию с пандемией коронавируса, именно поэтому и увел детей в лес.

С семьей сейчас работают следователи.