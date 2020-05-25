Роскачество проверило, как соблюдается масочный режим в магазинах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, что большинство покупателей и продавцов в магазинах соблюдают масочный режим и используют средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в сообщении организации.

С 12 мая в Москве и большинстве других российских регионов начал действовать масочный режим: жителей обязали использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и рук при поездках в транспорте и посещении магазинов. Продавцам для организации торговли в подобных условиях были направлены специальные рекомендации, разработанные Минпромторгом.

Согласно документу, участникам рынка рекомендуется размещать в торговых залах и при входе в магазины объявления о введении режима обязательного ношения СИЗ, а также осуществлять их аудио- и видеотрансляцию с указанием ответственности за нарушение данных требований. В случае несогласия посетителя их исполнять продавец вправе отказать ему в обслуживании и вызвать полицию.

Специалисты Роскачества провели проверку в магазинах 15 торговых сетей: "Евроспар", "Азбука Вкуса", AB Daily, "Пятерочка", "Атак", "ВкусВилл", "Магнит", "Билла", "Перекресток", "Глобус", "Лента", "Метро кэш энд", "О"кей", "Дикси" и "Ашан". Все магазины расположены в Москве и Белгороде.

"Как оказалось по итогам, и покупатели, и продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры", - отмечается в сообщении.

Как сказали Роскачеству в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), торговые сети заранее готовились к введению масочного режима. "Сети, входящие в АКОРТ, закупили более 40 млн масок в апреле и 113 млн - в мае. Продукцию распределяли прежде всего по регионам, где был введен масочный режим. Продаются маски практически по себестоимости", - приводятся в сообщении слова представителя АКОРТ. В ассоциации добавили, что маски будут продаваться в магазинах во время всего действия масочного режима и даже с учетом возможности его продления на июнь.

"Благодаря совместным действиям торговых сетей и органов государственной власти случаи несоблюдения масочного режима в магазинах практически сошли на нет. Две недели назад, по данным московских властей, без масок в магазинах ходили порядка 30% человек, на прошлой неделе - около 3%. Планируем, что ситуация будет только улучшаться", - отметили в АКОРТ.

Как сообщили в Роскачестве, в магазинах не забывают следовать рекомендациям Роспотребнадзора. С начала эпидемии сотрудники торговых предприятий и распределительных центров соблюдают режим санитарного контроля, осуществляют санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования, принимают другие предписанные ведомством меры, призванные остановить распространение коронавируса. Некоторые участники рынка сделали даже больше, чем предписано в рекомендациях, например, организовав бесплатную выдачу масок и перчаток, как "ВкусВилл", или просто перчаток, как "Азбука Вкуса", "Перекресток" и "О'кей", либо установив для всеобщего пользования в кассовых зонах санитайзеры, как "Лента".

О нарушениях

Нарушения в ходе мониторинга все же были зафиксированы, сообщили в Роскачестве. Так, в магазинах сетей "Магнит" и "Лента" отсутствовали объявления о необходимости носить маски. Правда, в последней соответствующие требования передавались по громкой связи. Что касается цен на средства индивидуальной защиты, то самые дешевые (не считая бесплатных) маски продавались в "Глобусе" (20 руб.), самые дорогие - в "Азбуке Вкуса", самая низкая стоимость на перчатки была в магазинах сети "Атак", наиболее высокая - в AB Daily (129 рублей за пару).