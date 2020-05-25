Еще 3 746 человек вылечили от коронавируса в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 3 746 пациентов от коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3 746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586", - сообщила Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 335 882 случая заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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