В Мурманской области запретили обслуживать в магазинах и на транспорте без масок

МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение запретить с 27 мая обслуживание пассажиров в общественном транспорте и покупателей в магазинах без масок. Ранее ограничение носило рекомендательный характер.

"Все, что касается общественного транспорта и появления в общественных местах, в помещениях, - это становится обязательным. Со среды на этой неделе запрещено оказание услуг на транспорте и в учреждениях торговли - то есть, если человек входит без маски в магазин, его не обслуживают, если человек входит в транспорт - транспорт не едет", - сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном заседании в правительстве региона в понедельник.

Он добавил, что вводимая мера является вынужденной и обусловлена текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой. По его словам, соблюдение масочного режима носит рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что на фоне общей стабилизации ситуации в очаге на стройке в Белокаменке новый очаг заражения был выявлен в Мурманске после проведения профилактического тестирования среди сотрудников в одной из силовых структур. Кроме того, акушерское отделение перинатального центра в Мурманске и неврологическое отделение районной больницы в Североморске закрыты на карантин из-за выявленного коронавируса у медицинских сотрудников учреждений.

По информации оперативного штаба региона, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в области составляет 2 900, вылечены и выписаны из больницы 1 627 человек, 1 266 находятся на лечении, семь человек умерли.