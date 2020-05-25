Количество умерших с коронавирусом в Москве превысило 2 тыс.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Еще 41 пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 2 034. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Это самый низкий показатель с 7 мая, когда умерли 39 человек.

"За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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