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Пандемия коронавируса нового типа

Россияне смогут вернуться в Индию после появления вакцины против COVID-19

При этом туроператоры рассчитывают на то, что в следующем году туристический сезон может восстановиться

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия заинтересована в туристах из России, но они смогут массово вернуться в эту страну только после появления проверенной вакцины против новой коронавирусной инфекции, что возможно случится в следующем году. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС глава Индийской ассоциации туроператоров (Indian Association of Tour Operators, IATO) Пронаб Саркар.

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"Россия определенно обеспечит мощный туристический подъем для Индии. Но когда? Результаты будут, только когда откроются границы и возобновятся международные полеты с учетом всех требуемых мер противовирусной безопасности. Однако для заметного роста турпотока есть еще одно ключевое условие - появление вакцины против COVID-19. И для начала она должна быть создана", - сказал Саркар.

"Многие полагают, что вакцина появится к сентябрю 2020 года, а также ожидают широкой вакцинации и появления полноценного средства от этой болезни к марту или апрелю 2021 года, только тогда можно будет говорить о массовом возвращении туристов", - добавил глава IATO.

Он отметил, что туроператоры рассчитывают на то, что в следующем году туристический сезон может восстановиться (туристический сезон в Индии продолжается с октября по апрель). Тогда смогут вернуться туристы и на пляжи Гоа - хорошо продаваемое и самое популярное туристическое направление в Индии, которое привлекает массу чартерных рейсов не только из России, но и из других европейских стран. Но собеседник агентства уверен, что туризм уже не будет таким как прежде, и к этому должны быть готовы российские любители зимовать в "райском штате".

"Коронавирус изменит всю туристическую деятельность не только в Индии, но и во всем мире. И это должны понимать русские туристы. Главная проблема - поддержание социальной дистанции. Нам придется добиваться того, чтобы у исторических памятников, в музеях, других местах посещений не было толп туристов. Это же касается и пляжей, в том числе и в Гоа, и парков развлечений", - добавил собеседник агентства.

Он полагает, что в глобальном масштабе для оформления туристических поездок за рубеж теперь сертификат о состоянии здоровья и справка о вакцинации от коронавируса станут нормой для получения туристической визы.

Внутренний и дорогой туризм

"Будет также иметь значение состояние с заболеваемостью COVID-19 в стране, откуда прибыл турист, и в стране, куда он намерен отправиться", - уверен Саркар. Другими словами, власти Индии будет решать, из каких стран можно принимать туристов, и, если состояние с заболеваемостью, например, в России будет вызывать обеспокоенность, туристы оттуда приниматься не будут.

Точно также представители турбизнеса в зарубежных странах будут внимательно смотреть, какова ситуация с распространением инфекции в самой Индии. И будут решать, отправлять ли в эту страну клиентов.

"Туризм - это область, которая особенно зависит от решений правительства, например, открывать или не открывать границы. Мы можем только ждать и наблюдать за текущей ситуацией. Если ситуация с пандемией не улучшится, то оживить туристическую деятельность будет просто невозможно", - уверен собеседник агентства.

Он отметил, что в ближайшей перспективе индийским туроператорам придется делать ставку на внутренний туризм. Тем более что индийские штаты постепенно открываются, в стране возобновляется внутреннее авиасообщение.

"Мы также можем предположить, что в этих условиях вырастет спрос на дорогой туризм, на пятизвездочные отели, где проще обеспечить социальную дистанцию. Кроме того, будут развиваться новые маршруты, ранее неизвестные - где не так много туристов", - отметил собеседник агентства.

Отрасль в критическом состоянии

Глава ассоциации туроператоров также отметил, что пандемия COVID-19 нанесла серьезнейший ущерб туристической отрасли Индии. Для понимания этого достаточно лишь несколько цифр: 95% отелей и гестхаусов по всей стране закрыты, 60% туристических операторов полностью остановили работу.

В ряде отелей остаются клиенты, которые пока не смогли покинуть штат или страну из-за объявленной правительством политики строгой изоляции. Некоторые отели превращены в карантинные центры.

Саркар отмечает, что индийские туроператоры разочарованы тем, что правительство Индии пока не демонстрирует готовности оказывать помощь отрасли.

"Туристическая отрасль Индии, которая в целом оценивается в 18 триллионов рупий (236 млрд долларов), оказалась на грани краха. На кону стоят почти 50 млн рабочих мест, прямо или косвенно связанных с туристической отраслью. Ведь наш вклад в индийскую экономику составляет примерно 10% ВВП", - сказал Саркар.

Теги
ИндияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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