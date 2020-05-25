Россияне смогут вернуться в Индию после появления вакцины против COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия заинтересована в туристах из России, но они смогут массово вернуться в эту страну только после появления проверенной вакцины против новой коронавирусной инфекции, что возможно случится в следующем году. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС глава Индийской ассоциации туроператоров (Indian Association of Tour Operators, IATO) Пронаб Саркар.

"Россия определенно обеспечит мощный туристический подъем для Индии. Но когда? Результаты будут, только когда откроются границы и возобновятся международные полеты с учетом всех требуемых мер противовирусной безопасности. Однако для заметного роста турпотока есть еще одно ключевое условие - появление вакцины против COVID-19. И для начала она должна быть создана", - сказал Саркар.

"Многие полагают, что вакцина появится к сентябрю 2020 года, а также ожидают широкой вакцинации и появления полноценного средства от этой болезни к марту или апрелю 2021 года, только тогда можно будет говорить о массовом возвращении туристов", - добавил глава IATO.

Он отметил, что туроператоры рассчитывают на то, что в следующем году туристический сезон может восстановиться (туристический сезон в Индии продолжается с октября по апрель). Тогда смогут вернуться туристы и на пляжи Гоа - хорошо продаваемое и самое популярное туристическое направление в Индии, которое привлекает массу чартерных рейсов не только из России, но и из других европейских стран. Но собеседник агентства уверен, что туризм уже не будет таким как прежде, и к этому должны быть готовы российские любители зимовать в "райском штате".

"Коронавирус изменит всю туристическую деятельность не только в Индии, но и во всем мире. И это должны понимать русские туристы. Главная проблема - поддержание социальной дистанции. Нам придется добиваться того, чтобы у исторических памятников, в музеях, других местах посещений не было толп туристов. Это же касается и пляжей, в том числе и в Гоа, и парков развлечений", - добавил собеседник агентства.

Он полагает, что в глобальном масштабе для оформления туристических поездок за рубеж теперь сертификат о состоянии здоровья и справка о вакцинации от коронавируса станут нормой для получения туристической визы.

Внутренний и дорогой туризм

"Будет также иметь значение состояние с заболеваемостью COVID-19 в стране, откуда прибыл турист, и в стране, куда он намерен отправиться", - уверен Саркар. Другими словами, власти Индии будет решать, из каких стран можно принимать туристов, и, если состояние с заболеваемостью, например, в России будет вызывать обеспокоенность, туристы оттуда приниматься не будут.

Точно также представители турбизнеса в зарубежных странах будут внимательно смотреть, какова ситуация с распространением инфекции в самой Индии. И будут решать, отправлять ли в эту страну клиентов.

"Туризм - это область, которая особенно зависит от решений правительства, например, открывать или не открывать границы. Мы можем только ждать и наблюдать за текущей ситуацией. Если ситуация с пандемией не улучшится, то оживить туристическую деятельность будет просто невозможно", - уверен собеседник агентства.

Он отметил, что в ближайшей перспективе индийским туроператорам придется делать ставку на внутренний туризм. Тем более что индийские штаты постепенно открываются, в стране возобновляется внутреннее авиасообщение.

"Мы также можем предположить, что в этих условиях вырастет спрос на дорогой туризм, на пятизвездочные отели, где проще обеспечить социальную дистанцию. Кроме того, будут развиваться новые маршруты, ранее неизвестные - где не так много туристов", - отметил собеседник агентства.

Отрасль в критическом состоянии

Глава ассоциации туроператоров также отметил, что пандемия COVID-19 нанесла серьезнейший ущерб туристической отрасли Индии. Для понимания этого достаточно лишь несколько цифр: 95% отелей и гестхаусов по всей стране закрыты, 60% туристических операторов полностью остановили работу.

В ряде отелей остаются клиенты, которые пока не смогли покинуть штат или страну из-за объявленной правительством политики строгой изоляции. Некоторые отели превращены в карантинные центры.

Саркар отмечает, что индийские туроператоры разочарованы тем, что правительство Индии пока не демонстрирует готовности оказывать помощь отрасли.

"Туристическая отрасль Индии, которая в целом оценивается в 18 триллионов рупий (236 млрд долларов), оказалась на грани краха. На кону стоят почти 50 млн рабочих мест, прямо или косвенно связанных с туристической отраслью. Ведь наш вклад в индийскую экономику составляет примерно 10% ВВП", - сказал Саркар.