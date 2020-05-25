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Прожившую пять лет в московской клинике девочку забрали из медучреждения

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что дело девочки, которую с рождения не забирали из перинатального центра "Мать и дитя", закончилось благополучно
Перинатальный медицинский центр "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Перинатальный медицинский центр "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пятилетнюю девочку, которая с рождения жила в перинатальном центре "Мать и дитя" в Москве, забрали из больницы. Об этом ТАСС сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

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"Судьба этой девочки очень необычная. Люди, которые оказались рядом с ней, сделали все, чтобы она была счастлива. Ребенок больше не находится в центре. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке", - уточнила Ярославская.

Она добавила, что дело девочки закончилось благополучно. "Я благодарна медикам, специалистам социальных служб, которые работали с ребенком. Они сделали все возможное, чтобы не допустить стрессового состояния у девочки", - сказала Ярославская.

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находился в медучреждении в течение пяти лет. К родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

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