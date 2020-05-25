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В Приморье создадут питомник по выращиванию саженцев для волонтерских акций

На территории ботанического сада Дальневосточного отделения РАН установили каркас теплицы, где вырастят около 15 тыс. сеянцев
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© Владимир Гердо/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Питомник по выращиванию саженцев для бесплатной передачи волонтерам создадут в Приморье на средства президентского гранта - это более 2 млн рублей. На территории ботанического сада Дальневосточного отделения РАН установили каркас теплицы, где из семян и черенков в 2020 году вырастят около 15 тыс. сеянцев, сообщил ТАСС в понедельник руководитель проекта "Волонтерский питомник",главный инженер АНКО "Центр Природоохранных Инициатив" Александр Олифиренко.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали свыше 2 тыс. некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

"Мы уже разровняли участок и установили каркас теплицы. Когда накроем ее поликарбонатом, сможем приступать к посеву. Планируется, что в этом нам будут помогать волонтеры и воспитанники школьного лесничества, но многое зависит от эпидемиологической ситуации. Чтобы осенью мы смогли передать волонтерским организациям саженцы, посеять их важно в первый месяц лета. Сроки посадок уже немного сместились, а значит, часть сеянцев мы сможем передать только в 2021 году", - сообщил Олифиренко.

Руководитель проекта отметил, что раздача саженцев для посадок во время экологических акций стала возможной благодаря разработке технологии по ускоренному выращиванию сеянцев местных пород с закрытой корневой системой, таких как кедр, липа, дуб, тис и маакия амурская.

После окончания посева планируется организовать регулярные групповые экскурсии для воспитанников Школьного лесничества и социально-реабилитационного центра "Парус надежды". Это вовлечет подростков в научно-производственный процесс выращивания сеянцев. В мероприятиях примут участие не менее 80 подростков.

В планах у организаторов проекта - распространение опыта выращивания посадочного материала, полученного в ходе реализации проекта, среди питомников Дальнего Востока и возможное расширение "Волонтерского питомника". Чтобы обеспечить подготовленными сеянцами большее число общественных и коммерческих организаций, необходимо увеличить площадь посадок. Как сообщил Олифиренко, в ближайшее время общественная организация обратится в правительство региона с просьбой передать им территорию заброшенного питомника в Надеждинском районе Приморского края.

Грантовая поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, где было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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