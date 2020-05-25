В Приморье создадут питомник по выращиванию саженцев для волонтерских акций

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Питомник по выращиванию саженцев для бесплатной передачи волонтерам создадут в Приморье на средства президентского гранта - это более 2 млн рублей. На территории ботанического сада Дальневосточного отделения РАН установили каркас теплицы, где из семян и черенков в 2020 году вырастят около 15 тыс. сеянцев, сообщил ТАСС в понедельник руководитель проекта "Волонтерский питомник",главный инженер АНКО "Центр Природоохранных Инициатив" Александр Олифиренко.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали свыше 2 тыс. некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

"Мы уже разровняли участок и установили каркас теплицы. Когда накроем ее поликарбонатом, сможем приступать к посеву. Планируется, что в этом нам будут помогать волонтеры и воспитанники школьного лесничества, но многое зависит от эпидемиологической ситуации. Чтобы осенью мы смогли передать волонтерским организациям саженцы, посеять их важно в первый месяц лета. Сроки посадок уже немного сместились, а значит, часть сеянцев мы сможем передать только в 2021 году", - сообщил Олифиренко.

Руководитель проекта отметил, что раздача саженцев для посадок во время экологических акций стала возможной благодаря разработке технологии по ускоренному выращиванию сеянцев местных пород с закрытой корневой системой, таких как кедр, липа, дуб, тис и маакия амурская.

После окончания посева планируется организовать регулярные групповые экскурсии для воспитанников Школьного лесничества и социально-реабилитационного центра "Парус надежды". Это вовлечет подростков в научно-производственный процесс выращивания сеянцев. В мероприятиях примут участие не менее 80 подростков.

В планах у организаторов проекта - распространение опыта выращивания посадочного материала, полученного в ходе реализации проекта, среди питомников Дальнего Востока и возможное расширение "Волонтерского питомника". Чтобы обеспечить подготовленными сеянцами большее число общественных и коммерческих организаций, необходимо увеличить площадь посадок. Как сообщил Олифиренко, в ближайшее время общественная организация обратится в правительство региона с просьбой передать им территорию заброшенного питомника в Надеждинском районе Приморского края.

Грантовая поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, где было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.