Проект сгоревшей Успенской церкви в Карелии прошел историко-культурную экспертизу

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 мая. /ТАСС/. Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект восстановления памятника деревянного зодчества - сгоревшей в 2018 году Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога. Проект с окончательной сметной стоимостью будет готов к июню, сообщила ТАСС руководитель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"В целом, архитектурная концепция, идея проекта получила одобрение. Проект был рассмотрен на заседании научно-методического совета при Минкультуры РФ, в составе этого совета существует группа специалистов по сохранению памятников деревянного зодчества и музеев под открытым небом. Как раз эти специалисты очень высоко оценили качество той работы, которую продемонстрировали проектировщики при работе над нашей проблемой. Кроме того, проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы", - сказала собеседница агентства.

Компания-проектировщик обещает предоставить окончательный проект восстановления церкви в начале лета. По словам Алиповой, сейчас подрядчик должен скорректировать сметную стоимость, так как будет пересчитан объем ручного труда, который будет использован при восстановлении церкви с применением традиционных технологий, материалов и инструментов. Кроме того, из документации изъяли блок, связанный с пожарной безопасностью деревянного храма. Планируется вынести эти работы в другой контракт для создания индивидуальной системы пожаротушения.

"Эта работа отдельной организации долгая, требует исследовательской части. Эти системы проектируются, исходя из особенностей каждого конкретного объекта, поэтому мы пошли по такому пути", - пояснила руководитель регионального управления.

Власти Карелии уже готовят проект обращения от руководства республики на федеральный уровень по поводу финансирования восстановления Успенской церкви, а также о возможности заключить контракт с единственным поставщиком. Это позволит избежать проблем с неквалифицированными компаниями, вышедшими на аукцион и не имеющими должного опыта, но предложившими меньшую цену.

Работа с пожертвованиями

При восстановлении Успенской церкви планируется использовать не только государственные средства, но и деньги, которые собирает благотворительный фонд "Северный духовный путь". По словам Алиповой, на сегодняшний день собрано около 8,5 млн рублей. Эти деньги могут быть направлены на начальные этапы работы: заготовку и закупку материала, проведение дополнительных исследований или на археологические работы - на территории были выявлены останки церкви, располагавшейся на погосте. Рассматривается также вопрос о восстановлении иконостаса храма на средства благотворителей, так как эти работы созданным проектом не предполагаются.

"Мы обращались к опыту музеев под открытым небом, работали с новгородским музеем-заповедником "Витославлицами". Работаем с организациями, которые полностью применяют традиционные технологии, проанализировали стоимость, сроки выполнения работы организаций, которые используют современные методы для восстановления иконописного письма. Склоняемся, конечно же, к тому, что это будет традиционное письмо полностью по историческим технологиям. То есть это выдержанная древесина доски под иконы, это левкас (белый грунт из мела, клея и льняного масла, который используют под иконы - прим. ТАСС) и письмо уже соответственно с временем, в котором формировался иконостас", - рассказала Алипова. Она добавила, что стоимость восстановления иконостаса Успенской церкви, без учета отдельных икон и росписи неба храма, может составить около 7,5-10 млн рублей.

О церкви

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, это был один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, его высота составляла 42 метра. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года.

Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. Фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска, который отдыхал в это время у бабушки на даче. По решению Кондопожского городского суда, мальчик направлен на принудительное лечение.