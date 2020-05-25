Минкомсвязь: вывозных рейсов в Россию ожидают еще более 60 тыс. человек

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 60 тыс. граждан РФ еще находятся на территории других стран и заявились на вылет вывозным рейсом. Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США - (4,2 тыс.) и Индии (4 тыс. ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

"На 24 мая 2020 года через портал Госуслуг подано почти 80 тыс. заявлений на возвращение россиян из-за границы вывозными рейсами. Минкомсвязь организовала вывоз почти 20 тыс. россиян (с начала апреля - прим. ТАСС). Осталась 61 тыс.", - отметили в министерстве.

Вывоза из Индонезии ожидают 3,4 тыс. россиян, из Таджикистана - 3,1 тыс., Армении - 2,4 тыс., Турции - 2,2 тыс., более 1 тыс. - в Испании, Киргизии, Вьетнаме.

На данный момент сформирован график вывозных рейсов до 3 июня. Планируется вывоз россиян из Индонезии, Индии, Армении, Германии, Италии, Таджикистана и других стран.