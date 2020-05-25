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В МВД предупредили о новом способе мошенников красть личные данные россиян

Злоумышленники крадут персональную информацию граждан через фейковые сайты для выплаты пособий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мошенники придумали новый способ хищения личных данных граждан: они стали создавать фейковые сайты для выплаты детских пособий, регистрируясь на которых граждане выдают злоумышленникам информацию из своего кабинета на портале "Госуслуги". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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"Киберпреступники воспользовались ситуацией: они создают новые сайты, якобы приспособленные для выплаты пособий, рассылают СМС и электронные письма с призывом пользоваться их сервисом для оформления выплат. Вводя свой логин и пароль на сайте-дублере, вы предоставляете мошенникам доступ ко всем своим данным, хранящимся в личном кабинете на официальном портале "Госуслуги", - рассказали в пресс-службе.

Фейковые сайты могут отличаться лишь одной буквой, цифрой или доменным именем от официального сайта. В ведомстве призвали оформлять пособия только на официальном сайте, внимательно проверять адресную строку браузера и поставить хороший антивирус, который автоматически распознает подобные фейковые сайты.

"Также не стоит вводить данные банковской карты для якобы проверки информации и платить комиссии за перевод пособия на счет - это признаки мошеннических сайтов", - отметили в ГУ МВД.

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