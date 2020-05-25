Число зараженных коронавирусом в Рязанской области превысило 3 тыс. человек

ТАСС, 25 мая. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Рязанской области достигло 3 040 человек, за сутки подтверждено 87 новых случаев. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе региона.

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 25 мая в регионе зарегистрировано 3 040 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За сутки подтверждено 87 новых случаев"- уточнили в штабе.

На данный момент в регионе выздоровели 566 человек, отмечено 7 летальных случаев.

Ранее отметку в 3 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) перешагнули Тульская, Калужская области.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.