Guardian: фармацевтические компании отвергли предложение ЕС о разработке вакцин в 2017 г.

ТАСС, 25 мая. Ведущие фармацевтические компании мира отклонили три года назад предложение Еврокомиссии о разработке быстродействующих вакцин против таких патогенов, как коронавирус. Об этом сообщает в понедельник газета The Guardian .

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

План по ускорению разработки вакцин на случай вспышки коронавируса был выдвинут представителями Европейской комиссии на заседании Innovative Medicines Initiative (IMI, "Инициативы по инновационным лекарственным средствам") - организации государственно-частного партнерства, в задачу которой входит поддержка передовых исследований в Европе. Согласно заявлению ЕК, необходимо способствовать скорейшей, насколько это возможно, "разработке и утверждению регулирующими органами вакцин против основных патогенов, до фактической вспышки". Однако фармацевтические компании, работающие в IMI, эту идею отвергли.

В руководящий совет IMI входят должностные лица ЕК и представители Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), членами которой являются такие ведущие компании, как GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.

Согласно сообщениям СМИ, клинические испытания в настоящее время проходят восемь потенциальных вакцин против коронавируса. Одной из наиболее перспективных называют вакцину, разрабатываемую в Оксфордском университете. Сейчас команда исследователей из Оксфорда объявила о переходе ко второму этапу испытаний, во время которых число добровольцев превысит 10 тыс. человек. На третьем этапе, дата начала которого не уточняется, число участников исследования будет увеличено снова.

"Клинические испытания проходят очень успешно и сейчас мы начинаем исследования, чтобы определить, насколько хорошо вакцина вызывает иммунный ответ в других группах взрослого населения, и протестировать, может ли она обеспечить защиту для более широкого числа людей", - приводятся в коммюнике слова главы Научно-исследовательской группы по поиску вакцин Оксфордского университета профессора Эндрю Полларда.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли.