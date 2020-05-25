В России десятый день подряд выявляют не более 10 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 946, всего в настоящее время в РФ 353 427 заразившихся во всех регионах. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Таким образом, десятый день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тыс. человек, следует из данных штаба.

Суточный рост составил 2,6%, как и днем ранее. Симптомов нет у 3 908 (43,7%) новых заразившихся.

Новый 831 случай выявлен в Московской области, 374 - в Санкт-Петербурге, 279 - в Свердловской области, 229 - в Нижегородской области, 158 - в Ростовской области, 153 - в Астраханской области, 145 - в Красноярском крае, 126 - в Архангельской области, 116 - в Иркутской, 111 - в Тульской областях, 110 - в Дагестане, 108 - в Калужской, 106 - в Брянской и 101 - в Ярославской областях.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 118 798, доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%.

Согласно данным штаба, за сутки выписаны 5 499 человек. Общее число умерших достигло 3 633. За сутки скончались 92 человека против 153 днем ранее.

Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 560, при этом выздоровели почти в полтора раза больше - 3 746 человек. Суточный рост в столице, как и днем ранее, составил 1,6%. Ежедневный прирост пять дней не превышает 3 тыс. человек.

Всего в Москве, по последним данным, заразились 166 473 человека. Из них уже выздоровели 53 586, умерли 2 034. В настоящее время число активных случаев в столице составляет 110 853.