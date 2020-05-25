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Пандемия коронавируса нового типа

В Минпросвещения рассчитывают, что школьные выпускные в России пройдут очно

Акция "Последний звонок - 2020" для выпускников школ проходит в онлайн-формате

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последними звонками, которые из-за ситуации с коронавирусом в некоторых регионах РФ проходят в онлайн-формате, и выразил надежду, что выпускные вечера пройдут уже в традиционном очном.

"В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате", - сказал министр в понедельник в эфире онлайн-марафона Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте".

Минпросвещения РФ проводит 25 мая всероссийскую акцию "Последний звонок - 2020" для выпускников школ. Совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников министерство организовало масштабный онлайн-марафон в сообществе ведомства во "ВКонтакте", старт которому дал министр. Цепочку выступлений и поздравлений подхватят педагоги и учащиеся со всей России.

Министерство также запустило у себя на сайте раздел акции, где собрана вся актуальная информация о мероприятии и где у посетителей есть возможность позвонить в виртуальный последний звонок.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести в формате онлайн всероссийский выпускной для студентов. По его словам, в нем примут участие все университеты, Российский союз ректоров и платформа "Россия - страна возможностей". Выпускной может пройти 4 июля. Минпросвещения в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам провести онлайн последние звонки и выпускные в школах.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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