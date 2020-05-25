Краснодар продлил пропускной режим с Адыгеей до 6 июня

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/ Власти Краснодара продлили действие пропускного режима с Адыгеей в условиях пандемии коронавируса до 6 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара журналистам по итогам заседания оперативного штаба.

В Краснодарском крае с 23 мая начали действовать послабления карантинного режима, сняты ограничения на передвижении на транспорте внутри муниципальных образования, пропускной режим на передвижение между муниципалитетами сохранен до 6 июня. Ранее, когда в регионе действовал повсеместный карантин, власти Краснодара и Адыгеи достигли договоренностей о передвижении между краевой столицей и республикой по желтым пропускам, которые имеют статус муниципальных для Краснодара, так как многие жители Адыгеи работают в краевой столице, оформлять межмуниципальные пропуска не требовалось.

"У нас всего три КПП, которые соединяют Краснодар с республикой Адыгея. Считаю, до 6 июня режим действия желтых пропусков именно на границе с республикой должен у нас сохраниться, чтобы дать возможность людям ездить работу", - приводит пресс-служба слова мэра Краснодара Евгения Первышова.

Глава города отметил, что в Краснодаре продолжаются ежедневные колебания числа заразившихся коронавирусом. "Говорить о победе еще рано. Есть еще у нас, я их называю "качели", когда в день выявляют то 40, то 20 заболевших. Но динамика, которую видим, внушает уверенность на дальнейший выход из режима карантина", - приводит пресс-служба его слова.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 90 новых случаев заражения, из них 20 в краевой столице. Всего за время пандемии число заразившихся на Кубани достигло 3337 человек, из них 194 ребенка. 1973 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 28 человек умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 пациентов.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С 28 марта курорты Кубани приостановили работу, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию.

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