Власти Калмыкии объявили о переходе к первому этапу снятия ограничительных мер

ЭЛИСТА, 25 мая. /ТАСС/. Относительная стабилизация эпидемиологического процесса, сложившаяся за последнюю неделю в Калмыкии, позволила властям республики перейти к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил в прямом эфире в соцсети главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

"По Элисте наблюдается спад заболеваемости, хотя в районах республики еще отмечаются вспышки заболеваемости, в основном, в семьях жителей республики. Оперативным штабом республики в воскресенье принято решение о переходе на первый этап смягчения ограничительных мероприятий, вышел соответствующий указ главы республики о послаблении режима самоизоляции", - сказал он.

Санджиев уточнил, что переход на первый этап предусматривает открытие магазинов с непродовольственными товарами, возможность прогулок не более двух человек и занятия спортом на свежем воздухе - также не более двух человек и при условии соблюдения дистанции. При этом в общественных местах введено обязательное ношение масок и рекомендательное - перчаток.

"Мы вышли на определенный уровень заболеваемости. На протяжении последних дней, последней недели эпидемиологическая ситуация остается довольно стабильной. Но расслабляться еще рано. 296 наших земляков госпитализированы, в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, из них семь - на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сказал министр, уточнив, что с воскресенья данные по заболеваемости не изменились. "В Элисте заболеваемость пошла на спад", - сказал в прямом эфире в соцсети Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Глава Минздрава Калмыкии уточнил, что по состоянию на понедельник в регионе зарегистрировано 903 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выздоровели и выписаны 381 человека, умерли 11 пациентов. В связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 7 июня включительно.