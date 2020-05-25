Мишустин упростил порядок строительства социально значимых объектов

"Когда речь идет о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму, именно поэтому мы вносим изменения в реализацию федеральной адресной инвестиционной программы. Она регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что подписал соответствующее постановление правительства. "Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные, и иногда просто излишние согласования", - подчеркнул глава кабинета министров. По словам Мишустина, "необходимые решения в текущем году будет принимать президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ". "Это позволит сократить сроки строительства и быстрее вводить в эксплуатацию социальные объекты, которые особенно нужны людям", - уверен премьер-министр.

"Последние несколько месяцев мы активно принимали меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и поддержки граждан, бизнеса, экономики. Вместе с тем, какой бы сложной не была бы текущая ситуация, нам необходимо работать на перспективу, создавать базу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы, использовать для этого все существующие возможности и находить новые, продолжать строить современные школы, детские сады, больницы и поликлиники, новые предприятия", - объяснил необходимость нового документа председатель правительства.