Арктическая летняя школа СВФУ впервые пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

ЯКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Ежегодная летняя международная арктическая школа Севера-Восточного федерального университета (СВФУ) впервые пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель управления международных связей вуза.

"Многие международные мероприятия в этом году отменились либо перешли в режим онлайн из-за серьезной эпидемиологической ситуации. К сожалению, наша школа не стала исключением - Арктическая летняя школа пройдет в онлайн-формате с 27 июля по 7 августа. Лекции будут проходить в режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Все лекции будут на английском языке, либо с синхронным переводом с русского на английский", - рассказали в управлении.

Там отметили, что Арктическая летняя школа СВФУ проводится для иностранных и российских студентов. Программа состоит из лекций по арктической тематике и посвящена следующим тематическим модулям: развитию Арктической зоны РФ, региональному развитию Арктики, этнографии и культуре коренных народов, изменению климата. Лекторами являются ученые и профессоры СВФУ, вузов-партнеров, а также сотрудники государственных структур, уточнил собеседник агентства.

В 2019 году Арктическую летнюю школу в Якутске посетили участники из Кореи, Франции, Германии, США и Японии.

Всего в Якутии зарегистрировано 1 357 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 546 человек, умерли семь пациентов. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое, 313 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.