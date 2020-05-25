В Севастополе восстановили газоснабжение 38 тыс. квартир

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Коммунальные службы восстановили газоснабжение в спальном районе Севастополя, прерывавшееся из-за сложностей с трубопроводом, сообщил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве города замгубернатора Владимир Базаров.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе во время строительства корпуса школы была разрыта земля над газопроводом высокого давления, который был уложен около 30 лет назад, труба не была повреждена строителями, но пошла утечка. В итоге решили запустить новый участок газопровода в режиме пуска-наладки. Для 38 тыс. квартир Гагаринского района в ночь на вторник отключилось газоснабжение для проведения работ на трубопроводах.

"У нас было 38 тыс. квартир и 2,7 тыс. индивидуальных домов отключено от газа. Все работы были закончены, все дома подключены. На сегодняшний день точечно газ не подан в 48 квартир, - там нет собственников, и при подключении, при опрессовке началось падение давления, ищем собственников", - рассказал Базаров.

Он уточнил, что непосредственно работы по замене участка газопровода длились с 05:00 19 мая до 00:30 20 мая, и восстановление подачи газа началось на следующее утро. Чтобы вновь запитать всех потребителей понадобилось несколько дней.