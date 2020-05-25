В Калмыкии ввели санпосты в приграничных районах с Дагестаном

ЭЛИСТА, 25 мая. /ТАСС/. Санитарные посты по решению властей муниципалитетов Калмыкии введены в приграничных районах с Дагестаном, сообщил в прямом эфире в соцсети Instagram главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

"Сдвиг эпидемиологического процесса по заболеваемости коронавирусом произошел в районы. На сегодняшний день в тех районах, где отмечается повышенная заболеваемость, решениями органов местного самоуправления введены санитарные посты. Это связано в основном с приграничными районами с Республикой Дагестан. В первую очередь - Черноземельский, Ики-Бурульский районы", - сказал он.

На санитарных постах медработники осматривают людей, измеряют температуру, жители регионов с подозрением на коронавирус будут отправляться на самоизоляцию, уточнил Санджиев.

Ранее сообщалось, что около 70% перемещающихся из Калмыкии в Дагестан и обратно - это жители Калмыкии. Дагестан занимает пятое место в РФ по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба Калмыкии на понедельник, в регионе зарегистрировано 903 случая заражения коронавирусной инфекцией, 296 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, из них семь - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровел и выписан 381 человек, умерли 11 пациентов. Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 7 июня включительно.