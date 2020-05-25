Поезда "Ласточка" будут обслуживать на Ленинградском направлении еще 34 рейса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 30 рейсов на Ленинградском направлении железной дороги переведут на обслуживание новыми комфортными поездами "Ласточка" с 26 мая. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пригородные поезда "Ласточка" класса "комфорт" визуально отличаются от скоростных "Ласточек". На вагоны нанесены белые и синие полосы. Контроль оплаты проезда в постоянном режиме осуществляют работники контрольно-ревизионной службы Московско-Тверской ППК.

"Уже со вторника по Ленинградскому направлению начнут курсировать два новых десятивагонных состава. Это позволит заменить привычные электропоезда сразу на 34 рейсах. Увеличение количества современных поездов на линии сделает поездки жителей Зеленограда и Подмосковья более комфортными", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что таким образом количество рейсов поездов "комфорт" увеличится до 113, новые поезда будут курсировать на всех рейсах Москва - Клин и более на 90% рейсов Москва - Зеленоград по рабочим дням.

"В классе "комфорт" пассажиров возят электропоезда "Ласточка" с сохранением маршрутов и стоимости проезда обычных электричек. Среди преимуществ новых поездов - мягкие сидения с откидными столиками, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха. Также в каждом вагоне есть розетки для зарядки электронных устройств, дополнительные места для багажа", - добавили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Новые поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала в Зеленоград по будням в 06:33, 08:23, 09:37, 10:39, 12:38, 15:59, 16:55, 18:26, 20:10 и 22:25. Со станции Крюково по рабочим дням они будут уходить в 05:37, 08:12, 09:27, 11:10, 14:50, 15:31, 17:15, 18:53 и 21:18. По выходным они будут отправляться из Москвы в Зеленоград в 08:16, 10:32, 16:55 и 21:38 (по субботам), а в обратном направлении - в 07:04, 09:18, 15:31 и 20:19 (по субботам). Помимо этого, по будням в 06:03 поезд "Комфорт" будет отправляться в Москву из Клина.