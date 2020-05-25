Москва, Петербург и ХМАО лидируют в рейтинге по работе системы здравоохранения

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг регионов по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в условиях пандемии. Об этом сообщается в проведенном 18-24 мая исследовании Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), поступившем в ТАСС.

Согласно документу, в разделе "Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения" отмечена Москва, где "проведены первые 50 тыс. исследований по новой программе массового тестирования граждан на антитела к коронавирусу". В Санкт-Петербурге в "Ленэкспо" дополнительно подготовили 474 коек для лечения больных с легкой формой коронавируса, в Югре - еще 200 коек.

В разделе "Меры по профилактике и нераспространению коронавируса" отмечена Сахалинская область, где для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции теперь является рекомендательным. Кроме того, отмечены Татарстан и Севастополь.

Калужская, Ростовская области и Ямало-Ненецкий автономный округ выделены в разделе "Солидарность общества в противодействии коронавирусу". Эксперты отметили, что это регионы с "наиболее широким спектром акторов (органы власти, бизнес и гражданское общество), оказывающих поддержку заболевшим, медикам, социально незащищенным категориям граждан".

Самыми эффективными регионами, в которых были произведены или назначены наиболее значительные выплаты различным категориям медперсонала, как отмечается в исследовании, стали Московская, Брянская, Челябинская области. По мнению экспертов, наиболее эффективные меры поддержки предприятий и их работников действуют в Якутии, Нижегородской, Самарской областях. В вопросе поддержки семьи и детей в лидерах рейтинга - Свердловская область, Карелия и Чечня.

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики "наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений".