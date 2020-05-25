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Росархив в июне представит новые рассекреченные документы о преступлениях нацистов в СССР

Проект "Без срока давности" будет представлен на официальном сайте Росархива

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Росархив представит виртуальный проект "Без срока давности", где будут опубликованы новые рассекреченные документы о преступлениях нацистов на территории СССР. Об этом заявил в понедельник глава Росархива Андрей Артизов на расширенном заседании Совета фонда "История Отечества".

"Через месяц будет открыта коллекция, посвященная преступлениям нацистов в нашей стране, называется она "Без срока давности". Открыта будет она на официальном сайте Росархива", - сказал Артизов.

По его словам, посетителей портала ждет "много новых документов, рассекреченных специально под это мероприятие, под эту тему, и показаны они будут на официальном сайте агентства".

Ранее Росархив и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина открыли доступ к комплексу оцифрованных документов "Вторая мировая война в архивных документах". Первая часть коллекции охватывает период с января 1933 года по 31 августа 1939 года.

В послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин заявил, что будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, касающихся Второй мировой войны. Материалы будут доступны как для россиян, так и для жителей всего мира. Позднее президент подчеркнул, что формирование такого архивного центра не даст никому возможности извращать историю соответствующего периода для достижения конъюнктурных политических целей.

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