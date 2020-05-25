Киево-Печерская лавра вновь открылась для прихожан

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Киево-Печерская лавра сняла ограничения на ее посещение, которое было введено в связи с распространением коронавируса на территории монастыря. Все ранее заболевшие выздоровели, сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Климент.

"Сейчас в Киево-Печерской лавре ситуация стабильная в отношении здоровья тех, кто там проживает, необходимости в дополнительных ограничениях уже нет. Поэтому она будет осуществлять свою деятельность в рамках тех нормативов, которые установлены кабинетом министров Украины в отношении всех религиозных организаций", - сказал он.

Митрополит уточнил, что последние анализы на коронавирус у тех, кто заразился на территории монастыря, показали отрицательные результаты.

В целом, добавил он, в других храмах УПЦ на территории всей страны вспышек вируса не зафиксировано.

С понедельника вход в Киево-Печерскую лавру открыт. Богослужения проводятся в присутствии прихожан с соблюдением социальной дистанции и при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. м.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. Обитель закрылась на карантин по решению властей Киева с 13 апреля. По информации мэрии, заболевание было подтверждено у 90 человек.