В Карачаево-Черкесии вылечились около трети заразившихся коронавирусом жителей

ЧЕРКЕССК, 25 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии достигло 247, всего за время пандемии коронавируса заразились 786 жителей республики, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

"По состоянию на 10:00 25 мая в Карачаево-Черкесии выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Карачаево-Черкесии 786 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 247 человек выздоровели, четверо скончались", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что 394 человека госпитализированы и проходят лечение в стационарах, остальная часть зараженных находится под наблюдением врачей в изоляции на дому.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.