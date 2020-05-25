Во время прямого эфира с премьером Новой Зеландии произошло землетрясение

СИДНЕЙ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не прервала свое телевыступление во время землетрясения, произошедшего в понедельник на Северном острове государства. Глава правительства продолжила речь после того как толчки прекратились.

По данным государственной геофизической службы Новой Зеландии, землетрясение магнитудой 5,8 произошло около 08:00 по местному времени (23:00 мск 24 мая - прим. ТАСС) к северу от Окленда на глубине около 45 км. В ведомстве отметили, что толчки ощущались по всему западному побережью Северного острова и в том числе в здании государственного парламента в столичном Веллингтоне.

Во время землетрясения Ардерн участвовала в новостной программе в прямом эфире национального телевидения. Стенды и флаги за спиной премьера покачнулись от подземных толчков, однако сама Ардерн восприняла произошедшее с юмором. "У нас тут просто небольшое землетрясение, довольно приличная встряска. Если вы видите, как что-то шевелится позади меня, то это просто Улей (название здания парламента Новой Зеландии - прим. ТАСС) сегодня чуть более подвижен", - пошутила Ардерн, обращаясь к телезрителям и ведущему новостной программы Райану Бриджу.

Спустя минуту, премьер-министр сообщила, что раз уж "все закончилось, и она в безопасности", значит можно продолжать. "У нас здесь нет сотен свисающих ламп, и конструктивно здание выглядит вполне безопасным", - сказала Ардерн и спокойно продолжила отвечать на вопросы ведущего в студии.

Новая Зеландия находится в пределах Тихоокеанского огненного кольца, и жители страны в шутку часто называют свою землю "шаткими островами" из-за частых землетрясений. Нынешнее землетрясение не было очень сильным, но из-за геологических особенностей его почувствовали почти 40 тыс. новозеландцев. Впрочем, никаких сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало и угрозы цунами не было.

Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо (Тихоокеанское огненное кольцо или огненный пояс) - область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. В этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле. Пояс тянется от полуострова Камчатка через Курильские, Японские, Филиппинские острова, остров Новая Гвинея, Соломоновы острова и Новую Зеландию до Антарктиды, а затем через острова Огненной Земли, Анды, Кордильеры до Алеутских островов. В Тихоокеанском огненном кольце произошли около 90% всех мировых землетрясений и 80% самых мощных из них.