В Греции открылись кафе, рестораны и бары

АФИНЫ, 25 мая. /ТАСС/. В Греции в понедельник вновь открылись кафе, рестораны и бары для обслуживания клиентов в рамках очередного этапа послаблений жестких ограничительных мер, введенных с начала марта для предотвращения распространения коронавируса, передает корреспондент ТАСС с места событий.

До этого почти три месяца предприятия общественного питания могли работать только навынос. С понедельника им разрешено обслуживать людей за столиками на открытом воздухе. Как сообщил в понедельник министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис, запрошено мнение у научного правительственного комитета с участием вирусологов и других специалистов с целью разрешить до 15 июня заведениям принимать гостей и во внутренних помещениях.

Как убедился корреспондент ТАСС, в ресторане быстрого питания McDonald’s в афинском районе Халандри с утра было мало посетителей, приходили люди в основном для того, чтобы выпить кофе за столиком на улице и съесть гамбургер или пирожное. "Внутри мы никого не принимаем, видите, даже все столы и стулья сдвинуты в угол", - рассказала менеджер зала по имени Элени. "На выложенной плиткой дорожке перед рестораном наклеены желто-черные ленты разметки, которые напоминают о необходимой социальной дистанции для входа в заведение с целью совершения заказа. Это также поможет поддерживать очередь. Все наши работники работают в масках на лицах, а те, что за кассами, отделены от клиентов плексигласом, в котором проделано окошко для передачи денег или кредитной карты", - пояснила она.

Нормы рассадки и меню в электронном виде

На улице на каждом втором столе и стуле на веранде McDonald’s наклеены желто-черные ленты, обозначающие, что эти места нельзя занимать. В результате максимальное число клиентов уменьшается до 50%, при этом увеличивается расстояние между сидящими. Правительство определило для заведений жесткие санитарно-гигиенические нормы, которые должны мешать распространению коронавируса. Так, на территорию предприятий общепита должны допускать не более одного клиента на 2 кв. метра общей площади, минимальное расстояние между столами в зависимости от расположения сидений должно составлять от 70 см до 1,70 метра. Максимально допускается шесть человек за один столик. При этом нет никаких ограничений на число людей за столом в случае семьи с несовершеннолетними детьми.

В таверне "Каламаки Авана" пояснили, что утвержденный санитарный протокол предусматривает также использование одноразовых скатертей, запечатанных соломинок для напитков, индивидуальных солонок и перечниц, стерильной посуды, которую клиенты должны брать самостоятельно с подноса. Официанты должны носить маски, а клиентам это необязательно, но рекомендуется. На кухне обязательно работать в масках и перчатках. Кроме того, кафе и рестораны переходят на выдачу одноразовых буклетов с меню или предлагают скачивать их на смартфон в электронном виде.

Постепенное снятие ограничений

В ходе очередного этапа послаблений с понедельника разрешаются поездки на все греческие острова. Из главной морской гавани Афин - порта Пирей на понедельник запланировано семь маршрутов морских паромов. Два судна пойдут на Кикладские острова, один - на Хиос и Лесбос и еще четыре - на Крит. Один паром отправится из порта Рафина на Кикладские острова, а три - из порта Лаврио (два на острова Кея, Китнос и Сирос и один - на Айос-Эфстратиос, Лемнос и в порт Кавала).

С понедельника вновь можно заниматься яхтингом, заработают отдельные спортивные сооружения, в частности, бассейны. Местные авиакомпании намерены с этого дня увеличить число внутренних рейсов в стране. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил 20 мая, что туристический сезон в Греции откроется 15 июня, с 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные авиарейсы в страны, из которых в Грецию приезжают туристы.

Ситуация с коронавирусом в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами сравнительно благоприятна. По данным на 24 мая, число инфицированных коронавирусом в стране с 27 февраля составило 2 тыс. 878, большая часть из них выздоровела. За почти три месяца умер 171 человек с подтвержденной инфекцией.