Эксперт: коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тыс. беременных

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 2 тысяч беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией насчитывается сейчас в России. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.

"В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтвержденный по всем тестам диагноз [у] 2035. В одной только Москве это колоссальные цифры: у 816 больных беременных в Москве имеется коронавирусная инфекция", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, беременные особенно относятся к группе риска во втором и третьем триместрах, когда увеличивается объем циркулирующей крови, и необходимо поглощение кислорода в больших количествах. "Особенно являются группой риска те больные, у которых имеются различные экстрагенитальные заболевания, болезни сердца, легких, инфекции, злокачественные заболевания, нарушение гемостаза", - добавила Адамян.

По ее словам, коронавирус от инфицированной матери ребенку не передается, заражение новорожденного возможно в случае контакта с носителем вируса уже после рождения. "Мать как бы охраняет своего ребенка, если у нее имеется даже положительный [статус] COVID-19, ребенок стерильный, он рождается здоровым. Если и наступает заболевание у новорожденных, то после того, как ребенок имеет контакт с матерью и окружающими", - сказала Адамян.