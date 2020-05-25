Время просмотра ТВ на дачах во время самоизоляции в апреле возросло на 80%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Компания Mediascope зафиксировала существенный рост времени просмотра ТВ на дачах в апреле. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 80%, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"В апреле 2020 года время телепросмотра на дачах и в загородных домах среди зрителей старше четырех лет выросло более чем на 80% по сравнению с апрелем 2019 года - до 16 минут в день. По сравнению с мартом 2020 года время просмотра ТВ на дачах выросло похожими темпами", - сказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет о жителях российских городов с населением более 100 тыс. человек.

При этом телевизор за городом стали больше смотреть зрители всех возрастов, но значительнее всего время просмотра выросло среди россиян младше 34 лет, хотя объем просмотра в этой аудитории значительно ниже, чем в старших группах телезрителей.

Время телепросмотра на дачах начало активно расти с 23 марта, а больше всего выросло в первую неделю режима всеобщей самоизоляции, которая была объявлена нерабочей - с 30 марта по 5 апреля. По сравнению с аналогичной неделей 2019 года время просмотра ТВ за городом в это время выросло в полтора раза. Пиковых значений дачный телепросмотр достиг во время майских праздников - с 4 по 10 мая. На этой неделе россияне старше четырех лет смотрели ТВ на дачах в среднем около 30 минут каждый день, это на 40% больше, чем за аналогичную неделю 2019 года.