Число случаев коронавируса в Архангельской области достигло суточного максимума

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Максимальное с начала пандемии число случаев новой коронавирусной инфекции за сутки выявлено в понедельник в Архангельской области - 169 заразившихся. Большинство заболевших - жители Северодвинска, сообщили журналистам в региональном оперштабе по предотвращению распространения инфекции.

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлены 169 новых случаев COVID-19. По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, среди новых заболевших - 156 северодвинцев, из них 136 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; 11 архангелогородцев и двое вельчан", - сообщили в оперштабе.

По состоянию на 25 мая, общее число заболевших в регионе составило 1 361 человек, из них 427 уже выздоровели и выписаны из больниц. В реанимации находятся 19 пациентов с коронавирусом, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 11 человек.

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения региона остаются свободными 308 коек. Кроме того, продолжается создание обсерваторов. Обсерватор на 18 мест открылся в Няндоме, для района этого пока достаточно. На коронавирус обследованы 47 190 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.