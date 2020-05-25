{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко заявил, что все выплаты работающим с коронавирусом медикам за апрель завершены

Их получили более 153 тыс. специалистов, сообщил глава Минздрава России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Федеральные выплаты работающим с коронавирусом медикам за апрель завершены, их получили более 153 тыс. специалистов. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"По президентским выплатам завершены выплаты по апрелю 153 373 медицинским работникам", - сказал министр.

Глава Минздрава уточнил, что в числе получивших выплаты - 31 986 врачей, 80 924 средних медицинских работника, а также 18 579 представителей младшего медперсонала, 21 884 водителей скорой помощи. "Также хочу отметить, что федеральные учреждения, привлекаемые к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, также получили выплаты. В общей сложности это 15 070 медицинских работников", - добавил Мурашко.

Минзрав контролирует сроки выплат

Минздрав России полностью контролирует сроки и порядок выплат денежных средств медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, сообщил Мурашко.

"Создан ресурс по обращениям граждан (медиков за выплатами - прим. ТАСС) <...>, на него поступили обращения которые персонально маршрутизируются в личные кабинеты высших должностных лиц РФ и рассматриваются медорганизациями. Минздрав полностью контролирует и сроки, и порядок рассмотрения, в том числе проводит анализ данных рассмотрений. 55% [обращений уже] рассмотрено, остальные находятся в медорганизациях на рассмотрении, все укладывается в сроки, установленные правилами. 20% медработников получили выплаты по результатам рассмотрения и 14% <...> начисляются и выплачиваются, <...> по тем спорным случаем, которые возникали", - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Главврач станции скорой помощи на Камчатке отстранен от работы
Ранее на этой станции был зафиксирован очаг распространения коронавируса
Читать полностью