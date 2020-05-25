Мурашко заявил, что все выплаты работающим с коронавирусом медикам за апрель завершены

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Федеральные выплаты работающим с коронавирусом медикам за апрель завершены, их получили более 153 тыс. специалистов. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"По президентским выплатам завершены выплаты по апрелю 153 373 медицинским работникам", - сказал министр.

Глава Минздрава уточнил, что в числе получивших выплаты - 31 986 врачей, 80 924 средних медицинских работника, а также 18 579 представителей младшего медперсонала, 21 884 водителей скорой помощи. "Также хочу отметить, что федеральные учреждения, привлекаемые к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, также получили выплаты. В общей сложности это 15 070 медицинских работников", - добавил Мурашко.

Минзрав контролирует сроки выплат

Минздрав России полностью контролирует сроки и порядок выплат денежных средств медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, сообщил Мурашко.

"Создан ресурс по обращениям граждан (медиков за выплатами - прим. ТАСС) <...>, на него поступили обращения которые персонально маршрутизируются в личные кабинеты высших должностных лиц РФ и рассматриваются медорганизациями. Минздрав полностью контролирует и сроки, и порядок рассмотрения, в том числе проводит анализ данных рассмотрений. 55% [обращений уже] рассмотрено, остальные находятся в медорганизациях на рассмотрении, все укладывается в сроки, установленные правилами. 20% медработников получили выплаты по результатам рассмотрения и 14% <...> начисляются и выплачиваются, <...> по тем спорным случаем, которые возникали", - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.