Мишустин попросил россиян не торопиться строить планы на отдых за границей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
"Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", - сказал глава правительства.
Мишустин напомнил, что традиционный сезон отпусков приближается, люди уже начинают задумываться об организации своего отдыха. "Для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом. Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки", - констатировал он. Премьер добавил, что эпидемиологическая ситуация в отдельных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения COVID-19.
"Я прошу наших граждан не торопиться", - призвал премьер. По его мнению, "за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену". "Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной", - отметил он.
Мишустин посоветовал россиянам провести летние отпуска не покидая пределов России. "Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", - сказал премьер.
Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке власти смогут говорить о запуске курортов в полном объеме. Глава правительства обратился к губернаторам с требованием четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.