Мишустин попросил россиян не торопиться строить планы на отдых за границей

"Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", - сказал глава правительства.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.

Мишустин напомнил, что традиционный сезон отпусков приближается, люди уже начинают задумываться об организации своего отдыха. "Для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом. Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки", - констатировал он. Премьер добавил, что эпидемиологическая ситуация в отдельных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения COVID-19.

"Я прошу наших граждан не торопиться", - призвал премьер. По его мнению, "за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену". "Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной", - отметил он.

Мишустин посоветовал россиянам провести летние отпуска не покидая пределов России. "Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", - сказал премьер.

Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке власти смогут говорить о запуске курортов в полном объеме. Глава правительства обратился к губернаторам с требованием четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.