Пляжи Сочи оборудуют для безопасного отдыха туристов после окончания карантина

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Работа по обеспечению безопасности на пляжных территориях Сочи в летний курортный сезон ведется, несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Пляжи оборудуются камерами видеонаблюдения и прорабатывается вопрос об установке металлодетекторов при входе, говорится в сообщении на официальном сайте горадминистрации.

С 28 марта в Сочи, одном из самых популярных туристических городов России, приостановили свою работу курорты, гостиницы и санатории из-за пандемии коронавируса. В Краснодарском крае до 6 июня действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

"Несмотря на то, что в Сочи продолжаются карантинные мероприятия, подготовка к курортному сезону идет по плану. Уже приобретено спасательное оборудование, устанавливаются противопожарные датчики, в скором времени на всех муниципальных пляжах появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. Все это делается для того, чтобы жители и гости города чувствовали себя в безопасности", - приводятся в сообщении слова главы города Алексея Копайгородского.

Отмечается, что на 82 городских пляжах к началу летнего сезона установят новые источники освещения и камеры хранения. Такие меры предусмотрены и на пляжах санаториев. Кроме того, прорабатывается вопрос организации стационарных металлодетекторов при входе в береговую зону.

Всего в этом году в Сочи после снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, будут функционировать 190 пляжных территорий, в том числе три новых дополнительных: "Тихий берег", "Джубга-Макопсе" в Лазаревском районе и "73 километр" в Центральном. Ранее директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина сообщала журналистам, что с 1 июня на курорте смогут открыться 65 пляжей, которые находятся на территории санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Она отмечала, что отдохнуть на таких пляжах смогут только те туристы, которые приедут в Сочи по санаторно-курортной путевке.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.