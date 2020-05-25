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Прокуратура проверит законность увольнения тренера из центра дзюдо в Казани

Проверка проводится на основании видео, которое появилось в соцсетях и некоторых СМИ

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить законность увольнения тренера из казанского центра дзюдо, поводом для этого стало видеообращение с просьбой восстановить специалиста на рабочем месте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Республики Татарстан проверит соблюдение требований трудового законодательства в казанском центре дзюдо. Такое поручение дал прокурор Татарстана. Поводом для прокурорской проверки стало размещенное в соцсетях и СМИ видео, на котором воспитанники центра дзюдо и их родители обращаются к руководству страны с просьбой восстановить незаконно уволенного тренера на работе", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, видеообращение, записанное детьми-дзюдоистами и их родителями, появилось в социальных сетях. На записи некая женщина просит восстановить на работе тренера республиканской спортивной школы олимпийского резерва "Центр дзюдо "Батыр", отмечая, что он якобы был уволен из-за личных неприязненных отношений со стороны директора.

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