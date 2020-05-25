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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач станции скорой помощи на Камчатке отстранен от работы

Ранее на этой станции был зафиксирован очаг распространения коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая. /ТАСС/. Главный врач Петропавловск-Камчатской городской станции скорой помощи, на которой 22 мая зафиксирован очаг распространения коронавируса, Игорь Байкалов отстранен от работы. Об этом сообщил врио главы Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

22 мая в СМИ Камчатского края появилась информация о массовом заражении сотрудников Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, количество заразившихся превысило 50 человек. Утверждается, что медицинские работники не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты при работе с пациентами с коронавирусом. Главный врач медучреждения Игорь Байкалов от комментария для ТАСС отказался, однако власти Камчатки подтвердили информацию, что у 44 сотрудников станции скорой помощи подтвержден коронавирус.

"Сложившаяся ситуация показывает, что ее причиной стали системные нарушения организации работы. Нарушения элементарных правил санитарной безопасности и разграничения потоков, грубые нарушения дисциплины. Я принял решение об отстранении руководителя станции скорой помощи и дал поручение министру здравоохранения в кратчайшие сроки подобрать нового руководителя", - сказал Солодов.

С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции, который продлен до 31 мая. На сегодняшний день, на Камчатке 658 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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