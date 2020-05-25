Путин подписал закон о разграничении полномочий ректоров и президентов вузов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разграничивает полномочия президентов и ректоров вузов. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Сейчас полномочия и правовой статус президента устанавливаются каждым вузом индивидуально, в связи с чем, отмечают авторы инициативы, в этом вопросе нет единообразия. В частности, полномочия президента в некоторых вузах пересекаются с полномочиями ректора, а в некоторых организациях они носят формальный характер. В настоящее время прослеживается тенденция создания крупных университетов и научных организаций, что усложняет управленческие и финансовые процессы.

Документ закрепляет право президентов вузов участвовать в определении программ и планов развития организации, а также в деятельности коллегиальных органов управления. Они также смогут представлять интересы организаций в отношениях с госорганами и общественными организациями и решать вопросы совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности. Кроме того, в уставе вуза могут быть прописаны дополнительные полномочия его президента.

Также законом устанавливается, что президент и научный руководитель по решению ученого совета вуза могут быть председателем этого ученого совета.

На ректоров вузов в свою очередь предлагается возложить полную ответственность за управление текущей деятельностью организации, решение организационно-кадровых и финансовых вопросов, а также практическую реализацию программы и плана развития организации.

Законом установлено, что государственные и муниципальные научные организации, а также образовательные организации высшего образования должны привести свои уставы в соответствие с принятым законом в срок до 31 декабря 2021 года.