Умер бывший главный архитектор Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов умер на 66-м году жизни. Под его руководством проектировались стратегические городские объекты: Западный скоростной диаметр, Морской пассажирский терминал и другие.

"Александр Павлович Викторов скончался вчера, ему было 65 лет", - сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Викторов занимал пост главного архитектора Петербурга с 2001 по 2004 год. За это время под его руководством прошли конкурсы на лучшее архитектурное решение по развитию территории острова "Новая Голландия", проект нового футбольного стадиона в западной части Крестовского острова, проекты станций метрополитена Фрунзенского радиуса метрополитена; проект развития аэропорта "Пулково". Также под его руководством велось проектирование комплексного развития территории городских промзон: строительство производств компаний "Тойота Мотор Корпорейшн", "Бош-Сименс", "Электросила", "Алькатель", "Нисан". "Дженерал Моторс".

Александр Викторов являлся членом Союза архитекторов России и Санкт-Петербургского Союза архитекторов, членом правлений этих Союзов. В 2006 году ему было присвоено звание "Почетный архитектор Российской Федерации", в 2007 году - звание профессора Международной Академии архитектуры (МААМ).