Регионы России могут провести итоговое сочинение у 11-х классов 8 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские регионы, где итоговое сочинение у 11-х классов не состоялось 25 мая, могут провести его 8 июня, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах Рособрнадзором установлен новый дополнительный срок - 5 июня. Успешное прохождение итогового собеседования и итогового сочинения является для выпускников 9-х и 11-х классов обязательным.

"Регионы могут провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации", - добавили в пресс-службе.

Ранее резервный срок прохождения итогового собеседования был установлен 18 мая. Однако 19 регионов не смогли провести его в этот день. Также уточняется, что более 99% выпускников 2020 года успешно прошли собеседование, написали сочинение и получили "зачет".

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии предложил провести ЕГЭ 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.