Минобороны получит 1,9 млрд рублей на полевые лагеря и медотряды для борьбы с пандемией

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны получит из резервного фонда правительства 1,9 млрд рублей на оснащение полевых лагерей и медицинских отрядов спецназначения для оказания помощи зараженным коронавирусом. Об этом говорится в размещенном в понедельник на портале правовой информации постановлении кабмина.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 1 900 млн рублей на оснащение шести автономных полевых лагерей и четырех медицинских отрядов специального назначения, а также приобретение средств индивидуальной защиты, имея в виду оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - сказано в документе.

Согласно постановлению, Минобороны оказывает помощь в том числе по профилям "анестезиология и реаниматология", а также "пульмонология" при инфекционных заболеваниях.

Распоряжением правительства устанавливается, что военное ведомство должно проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и предоставить до 1 февраля 2021 года кабмину соответствующий доклад.

По поручению президента России Владимира Путина два полевых госпиталя на 200 койко-мест перебрасываются в Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Еще один, уже развернутый в Буйнакске, в понедельник начал принимать первых пациентов.

Ранее военные развернули полевой обсервационный лагерь на 2 тыс. мест и госпиталь на 100 мест в поселке Еруда Красноярского края для оказания помощи заразившимся коронавирусом на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК.